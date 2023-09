Giuntoli aveva in mente un altro tecnico per il Napoli

(Di sabato 16 settembre 2023) In questa calda estate di mercato a lasciare ilè stato il dirigente sportivo Cristiano. Il ds ha fatto parte della crescita esponenziale deldegli ultimi anni. Con la sua guida e la sua capacità di vederci lungo sui calciatori ha fatto arrivare ai piedi del Vesuvio ottimi calciatori. I due che L'articolo

Ho fatto una stagione, di cui mezza a porte chiuse, non è stata un'esperienza lunga e ho molte meno emozioni rispetto a Napoli" Poco prima sempre a Daznparlato di Sarri , con lui ai ...Bonucci dice di sentirsi tradito e umiliato dalla Juve che, prima della visita die Manna a casa sua nel mese di luglio, non glimai comunicato l'intenzione di interrompere il rapporto ...... il presidente biancocelestepromesso all'entourage del giocatore che si sarebbero visti nei ... Cristianoin particolare: il giocatore piace molto al ds bianconero che voleva già portarlo ...L'elemento scatenante dello sfogo di Bonucci è stato quando gli fu detto dache la sua ... E ancora: "Mandzukic in quella partita di Coppa Italia l'inquadrato bene, deve ringraziare ...

Sarri, Giuntoli e Juve-Lazio: quella frase di luglio che ora torna d’attualità Tuttosport

Sarri: 'Purtroppo per gli altri Giuntoli rimetterà a posto la Juventus' AreaNapoli.it

(Sport Mediaset) Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juventus-Lazio, Cristiano Giuntoli ha brevemente analizzato il caso Pogba, risultato positivo al testosterone negli scorsi giorni."E' una situazione spiacevole, ma la squadra è concentrata: aspettiamo gli esiti finali e poi valuteremo con l'agente per decidere il da farsi": così il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli sul ...Un'altra spina è arrivata dalle parole di Leonardo Bonucci sul trattamento che il difensore avrebbe subito considerato umiliante: "A noi non piace parlare di certe cose fuori dalle sedi opportune - ha ...