Giulia Salemi | ora esce tutta la verità sull’addio al Gf | perché l’hanno mandata via

"Lei e Massimo Giletti": Rai, indiscrezioni clamorose suè stata "allontanata" dal Grande Fratello per "colpa" di Pierpaolo Pretelli Questa è l'indiscrezione emersa in queste ore su Dagospia tramite le chicche di gossip di Ivan Rota....Nel corso della puntata de La Vita in Diretta di sabato 16 settembre, a commentare alcune vicende di attualità, è sbarcata in studio anche( sarà ospite fissa del talk di Rai Uno tutti ...Dagospia lancia il gossip:allontanata dal Grande Fratello per colpa del suo ...

Giulia Salemi, l'influencer dopo il Grande Fratello sbarca (a sorpresa) in Rai: ecco in quale programma sarà o ilmessaggero.it

Nuova esperienza televisiva per Giulia Salemi, sarà ospite fissa in un noto programma Rai Fanpage.it

Giulia Salemi ha debuttato come opinionista del programma La Vita in Diretta di Alberto Matano. L’influencer sarà una presenza fissa nelle quattro puntate in onda il sabato pomeriggio, per commentare ...Giulia Salemi "cacciata" dal Grande Fratello Vip per "colpa" di Pierpaolo Pretelli Spunta una strana indiscrezione: ecco cosa dice.Giulia Salemi fuori da Mediaset, la colpa sarebbe di Pretelli. Ormai è risaputo che Rebecca Staffelli ha preso il posto di Giulia Salemi al Grande Fratello come esperta social. Da diverse settimane ...