Giulia De Lellis pubblica un storia contro Chiara Ferragni e poi cancella | le reazioni social di Chiara e del marito Fedez

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 settembre 2023) Lo scorso 14 settembre è statoto su Amazon Prime l’ultima puntata della seconda stagione de The Ferragnez. Si tratta dell’episodio speciale su quanto avvenuto nel dietro le quinte del Festival di Sanremo, dopo che– sul palco in veste di co-conduttrice – ha assistito al bacio trae Rosa Chemical. Il gesto compiuto dal, a cui si sono aggiunti numerosi episodiversi che hanno distolto l’attenzione dall’influencer, è scaturita una lite di coppia che aveva fatto nascere il dubbio su un presunto divorzio. I genitori di Leone e Vittoria, dopo essere scomparsi dainelle settimane successive alla kermesse canora, sono tornati a condividere con i followers la loro quotidianità. I due non hanno voluto anticipare ...