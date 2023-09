Giroud confermato per Inter-Milan | il probabile undici di Pioli – TS

(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo il problema avuto con la nazionale francese, è definitivamente recuperato Olivier, che come riporta Tuttosport sarà regolarmente in campo al centro dell’attacco rossonero. Di seguito le probabili scelte di formazione di Stefano– Recupera Olivierdal problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il ritiro della nazionale francese per recuperare in vista di. Missione compiuta per l’attaccante, a quota quattro gol in questa stagione grazie anche già a tre rigori tirati in tre partite. Lui a guidare l’attacco di Stefano, che si affida al suotipo salvo in difesa, ove le sue scelte sono obbligate.– Di seguito la ...

... Loftus - Cheek, Krunic e Reijnders in mediana, Pulisic,e Leao nel tridente offensivo. ... Per il resto tutto, dunque 4 - 3 - 3 con Provedel tra i pali, Marusic, Casale, Romagnoli e ...a destra Dumfries , pronto ad alternarsi con Cuadrado, mentre si accomoderà in panchina ... Pioli in settimana ha trattenuto il fiato per via del problema alla caviglia occorso a, ...Pioli è ansia per le condizioni dicostretto a uscire contro l'Irlanda per una lieve ... ha fatto molto bene Lookman , autore di un gol e un assist con la Nigeria contro Sao Tomé, ha...... con il centrocampoe l'attacco che sarà composto da Lautaro e Thuram, con Arnautovic pronto a subentrare a gara in corso. Per il Milan in attaccodovrebbe recuperare dopo il lieve ...

Olivier Giroud arruolato in gruppo e disponibile a giocarsi il derby da protagonista. La conferma del francese al centro dell'attacco, dopo la distorsione alla caviglia rimediata giovedì scorso in ...Oggi si sono allenati e sono pronti per dare una mano. L'antivigilia di derby ha confermato le notizie buone e cattive. La migliore: Olivier Giroud si è allenato con la squadra e sarà disponibile per ...L'attaccante ha superato il problema alla caviglia, mentre l'assenza del difensore di somma a quella di Tomori per squalifica ...