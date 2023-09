Giovani | religiosi e ora anche ex propagandisti | a un anno dalla morte di Mahsa Amini | cresce il fronte anti-regime in Iran

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) “La vita stessa è diventata la nostra guerra, (..) ivengono uccisi, (…) non c’è più spazio per la felicità in questa terra devastata, (..) non c’è bisogno di una Guida per uccidere la nostra gioventù, (..) siamo stanchi di voi”. È passato undella giovane curdo-iana, mentre si trovata sotto la custodia della Gasht-e Ershad, la polizia morale della Repubblica islamica dell’. Sono passati diversi mesi dai picchi di intensità raggiunti dai moti di rivolta-governativa che questa tragedia aveva scaturito, repressi nel sangue dalle forze di sicurezzaiane con una violenza più che proporzionale al loro impeto. A leggere questo virgolettato sembrerebbe di essere nuovamente ...