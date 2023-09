Giorgia Meloni | quello che non torna nel suo video sull' immigrazione

Sul drammatico scenario degli sbarchi a Lampedusa , il segretario della Lega Matteo Salvin i smentisce spaccature con il Presidente del Consiglio: "Che domani lei sia a Lampedusa e io accolga qua Marine Le Pen a Pontida è assolutamente parte stesso obiettivo. La difesa dei confini e della sicurezza è un sacro dovere, non è un ...a Lampedusa, io a Pontida per stesso obiettivo" "Sicuramente l'Europa" sui migranti "in queste settimane e in questi mesi è stata assente, lontana, distratta, sorda, arrogante ". Lo ha ...A sostenere Onichini in passato ci sono stati anche l'attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e la premier in carica. Un'immagine di Walter Onichini A distanza di 22 mesi ,...L'attuale presidente del Consiglio conservatore italiano,, è pronta a non rinnovare il memorandum d'intesa tra Italia e Cina sulla Nuova via della Seta. Che cosa ne pensa Il ...

Lega in pressing su Giorgia Meloni. Salvini: «Difenderemo le frontiere. Non escludo l’utilizzo della Marina... Corriere della Sera

Domenica la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sarà in visita a Lampedusa: lo ha confermato il suo portavoce Eric Mamer dopo che ..."Che domani lei (Giorgia Meloni, ndr) sia a Lampedusa e io accolga qua Marine Le Pen a Pontida è assolutamente parte stesso obiettivo", dichiara Salvini intervenendo in primo luogo sull'attualità.“Giorgia sta facendo miracoli, di più a livello internazionale credo sia difficile fare. Ma dobbiamo attrezzarci se il governo europeo si è voltato dall’altra parte”, dice Matteo Salvini.