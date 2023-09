Ginnastica artistica | Maresca e De Rosa strabiliano in World Challenge Cup | grandi punteggi e pass per le Finali

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) Mancano due settimane esatte all’inizio dei Mondiali 2023 di, che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. Durante la rassegna iridata verranno assegnati iper le Olimpiadi di Parigi 2024 e l’Italia punta a qualificarsi ai Giochi con entrambe le squadre (le migliori nove, escluse quelle salite sul podio ai Mondiali 2022, potranno fare festa). In attesa che i DT Enrico Casella e Giuseppe Cocciaro diramino ufficialmente le convocazioni per l’evento più importante della stagione, alcuni azzurri hanno preso parte all’ultima dellaCup, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza. Salvatoresi è distinto nelle qualificazioni disputate a Parigi, firmando il terzoo agli ...