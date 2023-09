Giletti | ritorno alla domenica Rai? Retroscena-bomba | Se Mara Venier

(Di sabato 16 settembre 2023) Massimoverso la. Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti con il conduttore che secondo gli ultimi rumors avrebbe già avviato delle interlocuzioni con ii vertici di viale Mazzini dopo la chiusura di Non è l'Arena su La7. Secondo quanto riporta TvBlog c'è un progetto di massima per unin grande stile di, ma sono varie le pietanze che bollono in pentola. La più clamorosa è quella che portadi1 legata al futuro diVanier. Il contratto trae la rete di Urbano Cairo è scaduto a luglio, tra le polemiche e gli strascichi che conosciamo. A lanciare ladi uninera stato Alberto Dandolo su Oggi, pista ...

Massimovicino alin prima serata in Rai: ma potrebbe non essere l'unico impegno lavorativo Pochi giorni fa è stato il famoso settimanale Oggi a svelare un clamoroso retroscena su ...Ildi Massimoin Rai sembrerebbe ormai cosa fatta e la trattativa con viale Mazzini è giunta ai dettagli. Dopo sei anni al timone di Non è l'Arena su La7, il giornalista tornerà nella tv ...Qualche giorno fa era stato Il Foglio a rilanciare la notizia delin Rai del conduttore aggiungendo qualche dettaglio: 'tornerà in Rai rifacendosi il look, con un nuovo programma di ...Il nuovo progetto social diOltre al grandein Rai,avrebbe anche un altro progetto in procinto di essere realizzato. Stando alle parole de Il Foglio, il celebre conduttore ...

Giletti e il ritorno in Rai, affare fatto. E spunta ipotesi Non è l’Arena bis Libero Magazine

Massimo Giletti fa ritorno alla Rai: accordo concluso, programma e ... Tendenzediviaggio

Massimo Giletti verso la Rai . Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti con il conduttore che secondo gli ultimi rumors ...Si rincorrono voci sul futuro di Massimo Giletti in Rai: cosa si dice sul suo conto Da settimane si rincorrono le voci di un possibile approdo di Massimo ...Cosa farà in televisione Massimo Giletti Vediamo le opzioni attualmente in campo, con la Rai in prima fila ...