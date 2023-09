(Di sabato 16 settembre 2023) Seconda puntata del Grande Fratello e subito una contestazione per Alfonso, conduttore e "direttore artistico" del reality di Canale 5. Da questa stagione, oltre all'azzeramento (annunciato, perlomeno) della quota "trash", il programma è tornato un po' alle origini riducendo sensibilmente la componente "vip" affiancando ai concorrenti famosi persone qualunque, i cosiddetti "Nip". Tra questi ultimi c'è Arnold Cardaropoli. I telespettatori, però,subito storto il naso e indagando sui social si è capito subito perché. Il ragazzo di origini africane, infatti, è tutt'altro che sconosciuto. Anzi, è un influencer su Instagram e TikTok con migliaia di follower e interazioni. Per questo in tantiaccusatodi aver tentato una "furbata". Su diktat di...

Sono passati diversi mesi dai picchi di intensità raggiunti dai moti dianti - governativa ... mentre incitava sloganil governo e invitava le persone a partecipare alle imminenti ...Laper Mahsa, al grido di 'donna, vita e libertà', èandata avanti per mesi in varie città ...visti striscioni per Mahsa appesi a dei cavalcavia e attivisti scrivere messaggi di protesta...... sa bene che la politica anti - migranti di Polonia e Ungheria è prevalentementeverso est, ... Di, sono prevalentemente la super 'inclusiva' Spagna e la Francia macroniana che più hanno ......di origini curde morta dopo tre giorni di coma in stato di arresto per aver protestatoil ... ' L'iniziativa vuole ricordare quanto sta accadendo coi moti di popolo in Iran, unache va ...

Il quartiere di Milano in rivolta contro i giostrai MilanoToday.it

GF, rivolta contro Signorini: cos'hanno scoperto su Alan. Pier Silvio che dice Liberoquotidiano.it

La cifra verrà stanziata a fondo perduto dal Comune e dalla camera di commercio. L’intervento, battezzato ‘Le frazioni al centro’, contro lo spopolamento delle periferie."Una task force bipartisan per la tutela della salute dai rischi conseguenti dall’esposizione di materiali d’amianto". È l’obiettivo del Comune con le iniziative previste con l’apertura di uno "Sporte ...La premier evoca la teoria del complotto: mette nel mirino i socialisti e l’Alto commissario Ue. Vertice senza il leghista. La sfida interna con Mantovano e ...