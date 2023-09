Getafe-Osasuna domenica 17 settembre 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Grande incertezza al Coliseum

(Di sabato 16 settembre 2023) Laliguera verrà inaugurata dalla gara del, dove ilospiterà l’: si preannuncia un match molto incerto ed equilibrato. Gli Azulones hanno quattro punti in classifica, sono reduci dalla beffa del Bernabeu: dopo una gara molto solida, erano davvero vicini a uscire con un punto da Chamartin ma dopo 90 minuti di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Getafe-Osasuna (domenica 17 settembre 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Grande incertezza al ... Infobetting

Getafe-Osasuna, il pronostico de LaLiga: sorpresa corner, occhio al ... Footballnews24.it

Osasunako jokalariei ondo etorriko zitzaien bi asteko atsedenaldia indarrak berreskuratze aldera. Izan ere, abuztua partidaz beteta izan dute, ...Di seguito, il pronostico di Getafe-Osasuna, match relativo al 5° turno del campionato de LaLiga, in scena domenica 17 settembre alle ore 14:00 ...Osasuna-Barcellona in diretta dallo stadio di Pamplona: guarda in diretta streaming la partita che chiude la quarta giornata de LaLiga.