Germania-Thailandia oggi in tv | orario e diretta streaming preolimpico volley femminile 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) Tutto pronto per, partita della Pool C del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. La compagine teutonica scende in campo per conquistare subito un successo ed iniziare con il piede giusto il torneo. Servirà però una grande prestazione per fermare la formazione thailandese, che ha trionfato ai Campionati asiatici ed ora vuole centrare l’obiettivo di qualificarsi ai prossimi Giochi Olimpici. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.30 di sabato 16 settembre all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadel torneo di ...