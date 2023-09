Genoa-Napoli | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

(Di sabato 16 settembre 2023) Ile isue Sky di, match valido per la quarta giornata di. Al Grifone i rossoblu vogliono ottenere un buon risultato contro gli azzurri che vengono da un ko prima della sosta e hanno l’obbligo di rifarsi per evitare di deprimere l’ambiente. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.45 di sabato 16 settembre.-Milan sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. SportFace.

Mentre tutti aspettano Natan finora l'oggetto misterioso del, per il Corriere dello Sport contro ilpotrebbe giocare Ostigard e non Juan Jesus. Le perplessità non si sbandierano al vento ...Forse sarà stato per colpa dei viaggi di Olivera per la Nazionale o magari una spintarella di Felipe Anderson che ha fatto male al02/09/2023 - campionato di calcio serie A /- Lazio / foto Image Sport nella foto: Mario Rui Il ritorno di Mario Rui dopo che in campionato Olivera ha giocato tre partite su tre da titolare. Scrive il Corriere dello Sport: C'è Mario Rui, ...Al Ferraris contro ilè di fatto il primo test sulla reale considerazione che Rudi Garcia ha di un attaccante unico per caratteristiche in casa. Politano è infortunato e per lui sembrano ...

Genoa-Napoli, probabili formazioni: scalpita Lindstrom | GRAFICO CalcioNapoli24

Il Napoli fa visita al Genoa nella quarta giornata del campionato di Serie A. La formazione di Rudi Garcia condivide il quinto posto con Atalanta e Verona, a quota 6 punti, e viene dalla sconfitta ...Il Corriere dello Sport dedica spazio alla sfida di campionato tra Genoa e Napoli, ipotizzando le possibili scelte di Rudi Garcia per gli azzurri. Politano sarà a disposizione, ma partirà dalla ...Genoa - Napoli streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV. Ecco tutte le info in merito ...