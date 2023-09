Genoa-Napoli | per il CorSport giocherà Elmas | per la Gazza Lindstrom

(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo l’infortunio di Matteo Politano, ilè rimasto orfano del suo titolare sull’ala destra d’attacco. Anche se Politano è stato convocato per la partita di stasera a Marassi, quindi in teoria potrebbe giocare. Ma néné Gazzetta credono a questa eventualità. Politano si è ripreso molto rapidamente dal’infortunio muscolare in Nazionale. Ma molto rapidamente. Il Corriere dello Sport propone la probabile formazione degli azzurri contro il: Maret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski;, Osimhen, Kvaratskhelia. Di altra veduta è la Gazzetta dello Sport che pone sulla destradal primo minuto: Maret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski;, Osimhen, Kvaratskhelia. L'articolo ...

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 9, Milan 9, Juventus 7, Lecce 7, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Monza 3

Genoa-Napoli: probabili formazioni. Garcia punta su Mario Rui ed Elmas AreaNapoli.it

Serie A. Bentornati, dopo la pausa per le Nazionali ricomincia il campionato e lo fa col botto! Tre match ad altissima tensione, due in particolar modo.Il Napoli di Garcia dopo la brusca frenata con la Lazio vuole tornare alla vittoria anche se di fronte ci sarà un Genoa agguerrito dopo la sconfitta di Torino. Tutto confermato per Garcia, che ritrova ...Visti gli oltre trentamila spettatori attesi al Ferraris per questa sera, i varchi d'accesso dello stadio saranno aperti già dalle 17.45 ...