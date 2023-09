Genoa-Napoli oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) La 4a giornata dellaA 2023/2024 si avvicina sempre di più. Tra qualche ora si scenderà in campo dopo due lunghe settimane di sosta in cui sono state impegnate le varie Nazionali. Adesso, però, è tempo di rivedere in azioni i giocatori con le maglie dei propri club. Alle 15.00 Juventus e Lazio apriranno le danze; a continuare questo valzer di big match ci penseranno poi, alle 18.00, Inter e Milan mentre a chiudere, alle ore 20.45, troveremo ildi Alberto Gilardino e ildi Rudi Garcia. In questo sabato 16 settembre, i liguri, ospiteranno al Ferraris i campioni d’Italia in carica e ci si aspetta una sfida estremamente affascinante. I rossoblù nelle prime tre uscite stagionali dopo il ritorno in massima, hanno raccolto 3 punti, figli di una vittoria e due sconfitte. A piegare il ...