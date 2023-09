Genoa-Napoli LIVE 1-0 | fine primo tempo

(Di sabato 16 settembre 2023) Al Luigi Ferraris, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Luigi Ferraris,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? – calcio d’inizio per il. 1? – Subito punizione dalla trequarti per il, ammonito Elmas. Difende bene la difesa del. 6? – Sfonda a destra il: cross di Sabelli per la conclusione alta di Gudmundson partito però in fuorigioco. 8? – Elmas trova il varco e mette in mezzo per il taglio centrale di Osimhen, murato dalla retroguardia del ...

Al Luigi Ferraris, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Luigi Ferraris,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.-...Ammonizione in casa. A finire sul taccuino di Fabbri è il difensore De Winter per un fallo su Kvaratskhelia. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Altra ammonizione nelal minuto 32: Kvaratskhelia salta in dribbling sia Sabelli che Retegui che stende il georgiano. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Genova.

Genoa-Napoli 0-0 LIVE: Retegui ci prova Sky Sport

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Diretta Genoa Napoli Serie A: cronaca testuale 7' - Imbucata sulla fascia per Elmas, che penetra in area e mette un pallone basso. Arriva Osimhen che di prima intenzione calcia ma viene ribattuto da B ...Koni De Winter, passato in estate dalla Juventus al Genoa, ha fatto il proprio esordio con la maglia del Genoa in occasione della gara casalinga con il Napoli, ultima delle tre gare di Serie A ...C’è anche Koni De Winter in campo in Genoa-Napoli questa sera. A Sky Sport, l’ex difensore della Juve, ha così parlato del suo esordio con i rossoblù. LE PAROLE – «Sono belle emozioni fare l’esordio ...