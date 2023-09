Genoa-Napoli LIVE 0-0 | Kavara a terra | soccorso dallo staff medico

(Di sabato 16 settembre 2023) Al Luigi Ferraris, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Luigi Ferraris,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? – calcio d’inizio per il. 1? – Subito punizione dalla trequarti per il, ammonito Elmas. Difende bene la difesa del. 6? – Sfonda a destra il: cross di Sabelli per la conclusione alta di Gudmundson partito però in fuorigioco. 8? – Elmas trova il varco e mette in mezzo per il taglio centrale di Osimhen, murato dalla retroguardia del ...

Il difensore delLeo Ostigard, ex della gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni delle TV nell'immediato prepartita contro il. 'Sicuramente è una bella sensazione tornare qui a Genova per la ...Il difensore delDe Winter nell'immediato prepartita con ilha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni delle TV. 'Viviamo di questo, è bello esordire contro una grande squadra come ilcon ...

La sfida di Marassi chiude il programma del secondo sabato di Serie A del mese di settembre. In questo articolo analisi, formazioni, quote e… Leggi ...Diretta Genoa Napoli Serie A: cronaca testuale 7' - Imbucata sulla fascia per Elmas, che penetra in area e mette un pallone basso. Arriva Osimhen che di prima intenzione calcia ma viene ribattuto da ...In Genoa-Napoli, occhi puntati su Osimhen: la classifica marcatori chiama, il nigeriano vuole rispondere scalando gli avversari ...