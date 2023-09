Genoa-Napoli | le probabili formazioni

(Di sabato 16 settembre 2023) Questa sera alle ore 20:45 al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra, ecco le possibili scelte di Gilardino e Garcia Questa sera in Serie A alle ore 20:45 al Marassi andrà in scena la sfida tra, ecco le possibili scelte di Gilardino e Garcia(4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Martin; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

I PRECEDENTI Vittorie: 20 (ultima nel settembre 2009, 4 - 1) Pareggi : 17 Vittorie: 15 (ultima nell'agosto 2021, 1 - 2) Informazioni sull'autore del post Redazione See author'...Mentre la Juventus ha già accumulato 7 punti , la Lazio ha avuto un andamento più altalenante, poiché ha perso contro Lecce e, ma ha recuperato riuscendo a vincere contro il. Dunque, ...SABATO 16 SETTEMBRE: 15:00 Juventus - Lazio [DAZN] 18:00 Inter - Milan [DAZN] 20:45[DAZN/Sky]. DOMENICA 17 SETTEMBRE: 12:30 Cagliari - Udinese [DAZN/Sky] 15:00 Frosinone - Sassuolo [...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 2 - 1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.(4 - 3 - 3): Meret; ...

Garcia in conferenza alla vigilia di Genoa-Napoli: la diretta - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Tre ore più tardi sarà il momento del derby di Milano. In serata, invece, toccherà a Genoa - Napoli: la squadra di Garcia vuole rifarsi dopo la sconfitta casalinga contro Sarri, mentre i Grifoni sono ...Per la 4° giornata del campionato di Serie A 2023-24 il Napoli affronta il Genoa allo stadio Marassi di Genova sabato 16 settembre alle ore 20:45. Diretta TV sui canali DAZN e SKY. Il rendimento delle ...Questa sera alle ore 20:45 al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Napoli, ecco le possibili scelte di Gilardino e Garcia Questa sera in Serie A alle ore 20:45 al Marassi andrà in ...