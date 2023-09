Genoa-Napoli | le parole di Gilardino dopo il pareggio

Ilci crede, alza i ritmi e ilsoffre e arretra. All'84' arriva il 2 - 2 del: pallone delizioso di Zielinski per Politano, con l'esterno che colpisce perfettamente al volo e batte ...Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del, al triplice fischio della partita dei rossoblu contro ilAlberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo. Di seguito le sue parole. RISULTATO - "C'è un po' di rammarico, normale che sia così ma devo fare i complimenti alla squadra per la consapevolezza ...AGI - Pareggio al cardiopalma tra. Finisce 2 - 2 al 'Ferraris', al termine di una sfida molto aperta e conclusasi con la rimonta della compagine partenopea, apparsa comunque in difficoltà per larghi tratti di partita. ...Commenta per primo Alberto Gilardino , allenatore del, ha parlato così a Sky dopo il pari col- 'Rammarico ne abbiamo per come è andata la gara ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la fiducia, la consapevolezza e la ...

Il Napoli riprende il Genoa: 2-2 a Marassi Sky Sport

Serie A: Genoa-Napoli 2-2, Raspadori e Politano firmano la rimonta Sport Mediaset

Un sinistro al volo che trafigge i sogni del Grifone. Entra e cambia la partita. Subito un traversone con i giri giusti per Kvaratskhelia. Poi duetta bene con Di Lorenzo ed infine arriva il meritato ...Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, analizza così ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 2-2 contro il Napoli: "C'è un po' di rammarico, normale che sia così ma devo fare i complimenti alla ...Il Genoa di Gilardino pareggia due a due contro il Napoli al termine di una grande prestazione fornita dal club neopromosso Terminata la sosta per le nazionali torna la Serie A e il posticipo del ...