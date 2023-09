Genoa-Napoli | Garcia lancia Ostigard ed Elmas

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilè pronto a scendere in campo sotto la pioggia a Genova,ha reso noto l’undici che partirà. A sinistra ci sarà l’esordio da titolare di Mario Rui che giocherà con Di Lorenzo,e J.Jesus. La mediana sarà la solita con Lobotka affiancato da Anguissa e Zielinski. In attacco4-4-2: Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin; Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmunsson, Retegui.4-4-3: Meret; Di Lorenzo,, J.Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski;, Osimhen, Kvaratskhelia. ARBITRO: Fabbri (Bresmes – Scarpa, IV: Feliciani, VAR: Marini, AVAR: Paganessi) DOVE SEGUIRLA – Diretta Tv su DAZN e Sky e diretta testuale su ...

Le probabili formazioni di, gara valida per la 4a giornata della stagione 2023 - 2024 di Serie A: Retegui sfida Osimhen, ballottaggio aperto tra Raspadori ed ElmasSi ritorna dalla sosta ed ildi Rudi ...PioliCLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 10, Inter 9, Milan 9, Lecce 7,6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4,3, Lazio* 3, Sassuolo 3, Monza 3, ...Serie A: la 4° giornata di campionato Inter - Milan: la diretta - Proteste sul gol di Mkhitaryan Juventus - Lazio: le pagelle , le proteste per il gol di Vlahovic Le partite di oggi:...... ma sulla palla messa al centro da sinistra, Weah, a due passi dalla linea di porta, manda alto 4giornata Juventus - Lazio 3 - 1, ore 18 Inter - Milan, ore 20.45, domenica 17 settembre ...

Le formazioni ufficiali scelte da Gilardino e Garcia per Genoa-Napoli, partita valida per la quarta giornata di Serie A ...Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli, in scena sabato 16 settembre: Garcia opta per Elmas-Osimhen-Kvaratskhelia, Gilardino su Gudmundsson ...hanno anche perso 4 a 1 contro la Fiorentina all’esordio (a Marassi, in casa) e 1 a 0 con il Torino con gol allo scadere Radonjic (una vera perla). Segui con sportnews la diretta testuale di ...