Genoa-Napoli | dove guardare la partita in streaming e in tv

(Di sabato 16 settembre 2023) Tutte le info in merito alla messa in onda di, anticipo delle 20.45 valido per il 4° turno della Serie A 23/24. La pausa Nazionali è ormai sempre più lontana dalle menti dei vari calciatori del nostro campionato e non solo, con le principali Leghe pronte a tornare sui campi e sugli schermi di tutti gli appassionati. Lo sanno bene i tifosi del, che non vedono l’ora di poter tornare ad ammirare i propri beniamini anche per dimenticare la brutta batosta casalinga patita contro la Lazio. Sono dunque tante le risposte attese all’ombra del Vesuvio,numerosi quesiti hanno accompagnato l’intera città in queste due settimane di stop. Dall’impiego di Natan al minutaggio di Elmas, dalla condizione di Kvaratskhelia fino ad arrivare all’infortunio di Politano, che con ogni probabilità lascerà spazio ...

LE PARTITE Sabato 16 settembre Juventus - Lazio: ore 15.00 Inter - Milan: ore 18.00: ore 20.45 Domenica 17 settembre Cagliari - Udinese: ore 12.30 Frosinone - Sassuolo: ore 15.00 Monza ...Al Ferraris contro ilè di fatto il primo test sulla reale considerazione che Rudi Garcia ha di un attaccante unico per caratteristiche in casa. Politano è infortunato e per lui sembrano ...... ora alla guida dei biancocelesti, che dal canto loro dopo l'avvio shock con sconfitte a Lecce e in casa col, hanno poi sbancatoe tornati a credere nel progetto. Secondi lo scorso anno ...Per quanto riguarda il calcio occhi puntati sul derby della Madonnina tra Inter e Milan, ma spazio anche a Juventus - Lazio e, senza dimenticare Serie B, Serie C e campionati esteri. ...

Genoa - Napoli streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV. Ecco tutte le info in merito ...Dopo la sconfitta con la Lazio ed una lunga (e carica di critiche) sosta per le nazionali, il Napoli di Rudi Garcia riparte affrontando il Genoa. E lo farà con tutte le difficoltà del caso, ...Alle ore 20.45 di sabato 16 settembre, per la quarta giornata di Serie A si gioca Genoa-Napoli. 3 punti in classifica contro 6. Squalificati: nessuno. Iscriviti alla nostra Pagina Telegram per avere ...