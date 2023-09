Genoa in vantaggio sul Napoli | ma il VAR ignora un chiaro fallo su Anguissa

... con ilche ha chiuso il primo tempo addirittura inper effetto del sigillo di Bani. Garcia (LaPresse) - Calciomercato.itTanta la fatica fatta dagli uomini di Garcia per rendersi ...Genova. Primo tempo trae Napoli che vede il Grifone inper 1 - 0 grazie al gol di Bani al 40. Il difensore si è avventato su una deviazione di testa di De Winter in occasione del corner battuto da ...L' Inter è subito passata innel derby col Milan : è stato Mkhitaryan a sbloccare la partita dopo cinque minuti con una ... le proteste per il gol di Vlahovic Le partite di oggi:- ...Ildopo 10, quando Locatelli da destra mette una palla tagliata davanti alla porta: ... manda alto 4giornata Juventus - Lazio 3 - 1, ore 18 Inter - Milan, ore 20.45- Napoli, domenica ...

Diretta Genoa-Napoli 1-0: sblocca Bani. Segui la partita di oggi LIVE Corriere dello Sport

FLASH - Bani gela il Napoli: il Genoa passa in vantaggio numero-diez.com

La ‘sentenza’ è arrivata dopo il primo tempo della sfida tra Genoa e Napoli. Ecco cosa è successo per giustificare questa scelta Il Napoli di Rudi Garcia avrebbe dovuto lanciare segnali importanti per ...Vantaggio del Genoa. Sugli sviluppi del corner, De Winter spizza sul secondo palo per Bani che a pochi passi dalla porta insacca e batte Meret. 1-0 Genoa. Gol però viziato da un fallo ...41' - L'arbitro Fabbri convalida la rete del Genoa dopo il check del VAR. Primo centro in campionato per Bani. 40' - GOL DEL GENOA! Sugli sviluppi del corner, De Winter spizza sul secondo palo per ...