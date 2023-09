Genoa | Gilardino | ' Resta un po' di rammarico ma è normale'

(Di sabato 16 settembre 2023) "C'è grande disponibilità da parte dei ragazzi e per me è davvero una cosa importante. Tra di noi c'è un rapporto diretto e la volontà di parlare chiaramente per il bene di tutti e lo abbiamo visto ...

Così il tecnico delAlbertocommenta il pareggio casalingo col Napoli, una vittoria sognata fino al 75' ma che alla fine si è tradotta in un pareggio che soddisfa abbastanza il mister ...Pareggio e rabbia per ilche è stato ripreso dal Napoli in nove minuti dopo aver condotto per 2 - 0. Il tecnico rossoblù Albertoanalizza così la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport. "...... per 2 - 2, contro ila Marassi. Con questo punto la formazione azzurra sale a 7 punti mentre i grifoni si portano a 4 in classifica. La squadra digioca una buonissima partita per ...Le parole di Alberto, tecnico del, al triplice fischio della partita dei rossoblu contro il Napoli Albertoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo- Napoli. Di seguito le sue parole. ...

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, analizza così ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 2-2 contro il Napoli: "C'è un po' di rammarico, normale che sia così ma devo fare i complimenti alla ...Quanto si è divertito nella serata genovese lo spiritello maligno che presiede alle cose del calcio. Ha allungato la mano sul capo del Genoa, trascinandolo al doppio vantaggio (Bani e Retegui) a caval ...Il Genoa di Gilardino pareggia due a due contro il Napoli al termine di una grande prestazione fornita dal club neopromosso Terminata la sosta per le nazionali torna la Serie A e il posticipo del ...