Genoa | Gilardino | ‘Abbiamo accarezzato i 3 punti | questa gara è l’inizio di un percorso Su Retegui…’

(Di sabato 16 settembre 2023) Alberto, allenatore del, ha parlato così a Sky dopo il pari col Napoli. NAPOLI - ‘Rammarico ne abbiamo per come &e...

Commenta per primo- Napoli 2 - 2 Martinez 5,5: un paio di provvidenziali e tempestive uscite di pugno, qualche ...6,5: affronta il Napoli a viso aperto come aveva fatto con la Lazio all'...Campioni d'Italia sotto 2 - 0, la reazione nel finalee Napoli pareggiano 2 - 2 nell'anticipo serale in calendario per la quarta giornata del ... LA PARTITA La squadra digioca una ...... 40' pt De Winter (G); 11' st Strootman (G), 31' st Cajuste (N), 39' st Zielinski (N)(4 - 4 -.... NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui (13' st ...LE PAGELLE E I VOTI DI- NAPOLI 2 - 2(3 - 5 - 2): Martinez 6; De Winter 7, Bani 7, ... Allenatore:7. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Ostigard 5.5, Juan Jesus 5, Mario ...

Ultim'ora su ticinonotizie.it GENOVA (ITALPRESS) – Pareggio al cardiopalma tra Genoa e Napoli. Finisce 2-2 al ‘Ferraris’, al termine di una sfida molto aperta e conclusasi con la rimonta della compagi ...Pericolo scampato. Il Napoli esce indenne dalla trasferta di Genova ma… quanta paura! Sotto di due reti (Bani e Retegui) dopo 75 minuti di rara inconsistenza, la squadra di Garcia ...Termina Il match per la 4a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Genoa. Le pagelle Genoa Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore ...