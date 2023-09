Genoa e Napoli | un punto che non soddisfa nessuno Raspadori ritrova il gol

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) Un 2-2 che non piace a. Non ilrimontato dal 2-0. E naturalmente non ilche si accontenta di unper ripartire dopo la sconfitta con la Lazio. Escludendo il Diego Armando Maradona, lo stadio in cui la squadra partenopea ha ottenuto più successi in Serie A dal suo ritorno nella competizione (2007/08) è il Luigi Ferraris. Ma quello che si presenta a Marassi, è untimido, con meno certezze dopo la sconfitta con i biancocelesti. Trae Lindstrom, Rudi Garcia sceglie Elmas, apparso in ottima forma nel match della Macedonia contro l’Italia. Gilardino conferma la linea difensiva a quattro con Dragusin e Bani al centro, rilanciando davanti la fiducia a Retegui in coppia con Gudmundsson. Panchina iniziale invece per Malinovskyi. Al 39? si accende il ...