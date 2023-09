Gazzetta – Sirigu ufficiale al Nizza | contratto fino al 2024

(Di sabato 16 settembre 2023) 2023-09-15 11:52:07 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: L’ex portiere di Napoli e Fiorentina torna in Francia:l’ingaggio con il club guidato dall’italiano Farioli Si allunga la lista degli italiani di Francia. Dopo qualche giorno in prova, ilha confermato Salvatore. Il portiere firma con il club della Costa Azzurra allenato da Farioli,a fine stagione, nel ruolo di vice di Bulka, con l’obiettivo di tenere alta la concorrenza.torna — Per il sardo si tratta di un ritorno in Ligue 1 dopo l’addio al Psg nel 2017. E l’accordo con ilè stato raggiunto proprio nelle ore che precedono la sfida ai parigini stasera al Parco dei Principi.sarà presente allo ...

Secondo quanto riportato dal quotidiano Ladello Sport , l'estremo difensore sarebbe ...tornerebbe in terra transalpina dopo una prima avventura vissuta al Paris Saint Germain , ...Secondo quanto riportato dal quotidiano Ladello Sport , l'estremo difensore sarebbe ...tornerebbe in terra transalpina dopo una prima avventura vissuta al Paris Saint Germain , ...

Sirigu torna in Ligue 1: ha firmato col Nizza, sarà il vice Bulka La Gazzetta dello Sport

Ex viola – Sirigu torna in Francia, verrà allenato da un italiano Viola News

Salvatore Sirigu torna in Ligue 1. Dopo aver trascorso 5 anni al Paris Saint-Germain, il portiere sardo ha superato le visite mediche con il Nizza e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, ...Salvatore Sirigu, ex portiere di Palermo, Napoli e Fiorentina, riparte dalla Ligue 1. L’estremo difensore sardo – riporta La Gazzetta dello Sport – è infatti stato acquistato dal Nizza. Per l’ex ...Si allunga la lista degli italiani di Francia. Dopo qualche giorno in prova, il Nizza ha confermato Salvatore Sirigu. Il portiere - riporta in questi minuti Gazzetta.it - ha firmato con il ...