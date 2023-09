Garcia | «Napoli con poca determinazione Mi aspettavo di più dalla mia squadra»

(Di sabato 16 settembre 2023) Il tecnico del, Rudi, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida contro il Genoa di questa sera: Prestazione al di sotto delle aspettative. «Sappiamo che non abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Due gol su due corner, possiamo dire che non abbiamo giocato bene, per quasi un’ora. Poi almeno abbiamo avuto reazione della. La luce è arrivatapanchina e abbiamo pareggiato. Sono due punti persi. Il Psg ha perso, il Bayern pareggiato, prima della Champions è sempre complicato però abbiamo perso due punti, è colpa nostra, abbiamo giocato non abbastanza bene ma non con la voglia enecessarie. Due gol su calcio d’angolo è la prova della mancanza di. Dobbiamo avere più corde al nostro arco, una delle soluzioni è Raspadori ...

tenta il tutto per tutto ed inserisce il doppio centravanti mandando in campo Raspadori al ... Ilci crede, alza i ritmi e il Genoa soffre e arretra. All'84' arriva il 2 - 2 del: ...... Vlahovic - Chiesa show Dopo il colpo a, ai biancocelesti non riesce il bis. Per i bianconeri terzo successo in quattro gare. Allegri in vetta in attesa del derby di Milanoprova a ...Non torna quindi al successo, ma almeno ilevita il secondo ko ...Un solo nome: Rudi. In poche settimane ildi Spalletti, dominatore del campionato, è già un lontano ricordo. Genoa -, il tabellino del match. GENOA (4 - 4 - 2): Martinez; De ...

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: due novità per Garcia, dubbio a destra Tutto Napoli

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli non è riuscito a rialzarsi contro il Genoa ... "Bastava essere onesti per ammettere che passare da Spalletti a Garcia significa fare 3/4 passi indietro.Un gesto prolungato all'indirizzo della panchina. Con il volto sorpreso di chi non si aspettava la sostituzione. Khvicha Kvaratskhelia diventa virale: al momento della sostituzione, ...(Inter-News) Ne parlano anche altri media Quali saranno le scelte di Rudi Garcia fra centrocampo e attacco in Genoa-Napoli Secondo Il Mattino di Napoli, ci sarà invece Elmas nel tridente con ...