Galeone | 'Ho detto ad Allegri come deve giocare la Juve'

IL RACCONTO - l Il Milan campione in carica di Capello e il Pescara neopromosso di, amico e ... L'assist per il 2 - 1 fu di un certo Dejan Savicevic,'Il Genio'. Partita indirizzata dalla ...Quest'anno, invece, dopo le prime, incoraggianti prove della squadra,hache: a) Allegri è molto contento; b) stima molto Yildiz; c) i 'ragazzi' hanno un piglio diverso. Insomma il ...Darebbe tante possibilità in più, potrebbe giocare coi tre davanti con Chiesa e coi quattro centrocampisti", hasu Allegri. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.... facciamo le cose come si devono fare', avevadomenica sera Massimiliano Allegri parlando di ... Max Allegri crede molto nel ragazzo , come testimoniano le parole di Giovanni, mentore del ...

Galeone: «Ho detto ad Allegri di non starsene più in difesa. Non ha Barzagli e Chiellini» Blogo Sport

Galeone, tutto su Allegri: "Mi ha detto cosa pensa di Yildiz e Berardi” Tuttosport

Giovanni Galeone, amico e mentore di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla così alla Gazzetta dello Sport: "Max deve giocare verticale. L’anno scorso gli ho detto: 'Non hai più Barzag ...Galeone: «Ho detto ad Allegri di non starsene più in difesa. Non ha Barzagli e Chiellini». Le parole del mentore del tecnico della Juventus Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri ha parlato ...Secondo Maurizio Pistocchi, la Juventus con il 4-2-3-1 o il 4-3-3 valorizzerebbe di più le caratteristiche di alcuni giocatori come Chiesa ...