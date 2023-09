Galaxy A34 5G scontato di 136€

Leggi su pantareinews

(Di sabato 16 settembre 2023)A34 5Gdel 34% pari a 134€ in meno sul prezzo ufficiale, altri smartphone Android economici Samsung, Xiaomi e Honor in offerta. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. iRobot Roomba i7 con base autosvuotantedi 130€A34 5G in offerta Vedi su Amazon SamsungA34 5G Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Graphite Versione Italiana Prezzodel 34%: 263€ invece di 399,90€ Vedi su Amazon SamsungA14 ...