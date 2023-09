Galante | «Inter-Milan | un derby invidiato da tutto il mondo!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 settembre 2023) Manca sempre meno al calcio d’inizio del. L’ex nerazzurro, dal Meazza, commenta il valore della stracittadina in una brevevista rilasciata aTV. PAROLA AL CAMPO – Fabiousa la sua esperienza diretta per presentare il: «Come si prepara? Di solito si dice che si prepara da sole, non c’è bisogno di grandi tattiche. Io ho avuto la fortuna di giocare ia Genova, Torino e soprato: sono partite speciali. Stasera sono contento che, dopo tantissimi anni, sia l’sia ilsiano prime in classifica. È unin ...