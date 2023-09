Furia Vlahovic e Chiesa | la Juventus affonda la Lazio

... salvato come da copione dopo pochi minuti dal gol di. Il tecnico toscano pare sia entrato negli spogliatoi a fine partita come una, inveendo anche contro il direttore di gara. Come ...... Ferguson egli autori delle reti, con anche un gol annullato giustamente al serbo e un clamoroso rigore non concesso agli ospiti quando il punteggio era ancora sullo 0 - 1. La...... è scoppiata ladel Bologna per il penalty non concesso nei minuti finali della partita ...in vantaggio nel primo tempo grazie a Ferguson e raggiunti nella ripresa da un colpo di testa di,...Dusanha salvato la Vecchia Signora dalla sconfitta, ma non dalle proteste dei tifosi che ...negli spogliatoi . Malore per Massimiliano Allegri. Alla fine del match, secondo quanto ...

Vlahovic è una furia, a segno anche Chiesa: Lazio spazzata via, questa Juve fa paura La Gazzetta dello Sport

Furia del Bologna per un rigore negato contro la Juve AGI - Agenzia Italia

I gemelli del gol della Juve brillano ancora: Vlahovic (doppietta) e Chiesa trascinano i bianconeri contro la Lazio, Allegri con il suo tandem d'attacco batte Sarri e, aspettando il derby di Milano, ...Termina con un'amara sconfitta per la Lazio all'Allianz Stadium. Non basta Luis Alberto, un doppio Vlahovic e Chiesa mandano ko la squadra di Maurizio Sarri. A tal proposito, il ...Marcatori: 10' pt e 22' st Vlahovic, 26' pt Chiesa, 19' st Luis Alberto. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 6, Bremer 6, Danilo 6.5; McKennie 7 (27'st Weah sv), Miretti 6.5 (14'st Fagioli 6), ...