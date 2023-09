Fuorigrotta | tentano furto “a spinta” | arrestati padre e figlio

(Di sabato 16 settembre 2023) I duenel quartierea Napoli, devono rispondere di tentatoaggravato. Al momento sono in attesa di giudizio. Nel quartierea Napoli i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero stavano percorrendo via Caravaggio. Non poco distante un uomo a bordo di uno scooter spingeva con il piede un

Nel quartiere Fuorigrotta a Napoli i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero stavano percorrendo via Caravaggio. Non poco distante un uomo a bordo di uno scooter spingeva ...FUORIGROTTA - Siamo nel quartiere Fuorigrotta ed è sera quando i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero stanno percorrendo via ...Nel quartiere Fuorigrotta a Napoli i Carabinieri del nucleo operativo ... I due arrestati - devono rispondere di tentato furto aggravato - sono in attesa di giudizio. Il 20enne è stato segnalato anche ...