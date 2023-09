Funghi | tutti in cerca nei boschi | boom in Toscana e Liguria Le regole da seguire 

(Di sabato 16 settembre 2023) Valtiberina e Casentino al top: ci si aspetta il 50% in più dalla raccolta. Meno ottimismo in Umbria, Marche e Lazio

Funghi, tutti in cerca nei boschi: boom in Toscana e Liguria. Le ... LA NAZIONE

Valtiberina e Casentino al top: ci si aspetta il 50% in più dalla raccolta. Meno ottimismo in Umbria, Marche e Lazio ...(ASI) Non solo danni, le condizioni climatiche anomale con il caldo intervallato dalla pioggia hanno spinto la nascita dei funghi in Italia con un'esplosione di porcini e aumenti del "raccolto" fino ...