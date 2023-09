Füde Dinner Experience | le cene vegane a cui non devi portare nulla Nemmeno i vestiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Cenare a lume di candela attorno a un tavolo dalla tovaglia bianca, andare nell’orto a toccare le foglie di erbe aromatiche con i polpastrelli, distendersi a terra su candide lenzuola per respirare insieme e immergersi in gruppo nella natura per un momento di bucolica condivisione. Che cosa c’è di strano in tutto questo?. A parte la nudità dei partecipanti e del personale. Obbligatoria. Si chiama(crasi fra food e nude) ed è la nuova esperienza lanciata da Charlie Ann Max, modella, artista e creator su OnlyFans. Le sue “happy few” per pochi eletti non solo soltantoin villa, fra Los Angeles e New York, che non ammettono alcun indumento varcata la soglia: sono “spazi liberatori per riconnettersi con il nostro io più puro attraverso la cucina a ...