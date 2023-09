Frosinone | i convocati da Di Francesco contro il Sassuolo

(Di sabato 16 settembre 2023) Idelper la sfidail: assente l’infortunato Harroui, mentre ci saranno molti dei nuovi acquisti Ilha reso nota la lista deiper la sfidail. Assente per DiHarroui per infortunio, mentre prima convocazione per Reinier, Ibrahimovic, Bourabia ed Okoli. Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati. Difensori: Lirola, Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli. Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier. Attaccanti: Baez, Caso, Cheddira, Cuni, Kaio Jorge, Kvernadze, Soulè.

