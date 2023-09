Freccia Tricolore si schianta nel Torinese | salvo il pilota

(Di sabato 16 settembre 2023) Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Ilsi è salvato lanciandosi con il paracadute. Le Frecce Tricolori hanno raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare, domani, a un'esibizione organizzata per il centenario dell'aeronautica militare.

L'incidente è avvenuto durante una esercitazione, il velivolo è precipitato a bordo pista