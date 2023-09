Freccia Tricolore si schianta nel Torinese | morta bimba di 5 anni | salvo il pilota

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 16 settembre 2023) Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Nello schianto, avvenuto a fondo pista, è rimasta coinvolta un'auto e unadi 5. L'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Un bimbo di 9è stato portato all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per delle ustioni. La mamma e il papà, sempre per delle ustioni, sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Cto e al San GiovBosco. Anche ildel velivolo, che si è salvato lanciandosi dal paracadute, ha riportato delle ustioni. E' stato portato, in codice giallo, al GiovBosco. Le Frecce Tricolori hanno raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare, domani, a un'esibizione organizzata per ...