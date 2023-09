Freccia Tricolore si schianta nel Torinese | morta bimba di 5 anni | salvo il pilota VIDEO

(Di sabato 16 settembre 2023) Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Nello schianto, avvenuto a fondo pista, è rimasta coinvolta un'auto e unadi 5. In un filmato circolato subito dopo su Twitter (QUI IL- LE FOTO DELL'INCIDENTE) si vede l'aereo perdere quota rapidamente, con l'eiezione delche viene attivata a pochi istanti dalla caduta al suolo del velivolo, che esplode in una palla di fuoco.L'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Un bimbo di 9è stato portato all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per delle ustioni. La mamma e il papà, sempre per delle ustioni, sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Cto e al San GiovBosco. Anche il ...

L'aereo delle frecce tricolori era in sorvolo nella zona di Torino Caselle. Forse a causa di uno stormo di uccelli è finito fuori controllo e si è schiantato al suolo. Il pilota si è catapultato dal ...Un velivolo è precipitato e ha preso fuoco nei pressi dell'aerporto di Torino - Caselle. Coinvolta tutta la famiglia della vittima: il fratello di 9 anni e i genitori si trovano in ospedale per le ...È questa una delle ipotesi più accreditate da fonti militari in merito allo schianto della. L'altra ipotesi, meno accreditata, è che si sia verificato un guasto al motore. Loading...Un velivolo delle pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato a San Francesco al Campo nel torinese. Si sarebbe schiantato su una vettura, provocando la morte di una bimba di cinque anni. Nell'...

