Freccia Tricolore si schianta a Torino | morta una bimba di 5 anni Grave il fratellino di 9 anni Salvo il pilota

(Di sabato 16 settembre 2023) Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle, a. Nello schianto èunadi cinqueildi 9, ricoverato all’ospedale Regina Margherita, che ha riportato ustioni su tutto il corpo. Tutta la famiglia è rimasta coinvolta ed è ricoverata con ustioni: la mamma, in codice giallo, è...

Cosa sappiamo Secondo le prime notizie laè caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo ha poi ...Precipitato a San Francesco al Campo. Salvo il pilota Un velivolo delle pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato a San Francesco al Campo nel torinese. Si sarebbe schiantato su una vettura, ...Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute. Secondo le prime notizie la caduta del velivolo potrebbe avere interessato un'auto Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è ...Ci sarebbero delle persone coinvolte oggi nello schianto di unanella zona dell'aeroporto di Caselle. E' quanto si è appreso da fonti qualificate. Non si sa nulla in merito alle ...

