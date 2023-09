Frecce tricolori Torino | la famiglia coinvolta nell’incidente

(Di sabato 16 settembre 2023) Laabita a San Francesco al Campo, poco lontano dall'aeroporto di Caselle Laa bordo della macchina colpita oggi pomeriggio dall’aereo delleche è precipitato al suolo dopo il decollo dalla pista dell’aeroporto torinese di Caselle è residente nel comune di San Francesco al Campo, a poca distanza dal luogo dell’incidente. Secondo quanto apprende Adnkronos, al volante c’era P.O., 49 anni, al suo fianco la moglie, V. V. di 41 e, sui sedili posteriori, i due figli. Dalla macchina, ribaltata e andata a fuoco poco dopo l’impatto con il velivolo, è stato possibile estrarre in tempo solo il più grande dei due bambini, 12 anni. Per la piccola, 5 anni, era ormai troppo tardi. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

