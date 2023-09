Frecce tricolori | le prime ipotesi sulla caduta dell' aereo che ha ucciso una bimba

Si sospetta che un problema al motore dell'aereo delle, precipitato a Caselle (Torino), abbia causato l'incidente. Poco prima del tragico evento, il pilota aveva comunicato al suo capo squadra di doversi sganciare dalla formazione a causa ..."Sono sconvolta da quanto è accaduto oggi nell'aeroclub di Caselle a Torino durante un'esercitazione delle". Così in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito del velivolo delleche è precipitato e ha preso fuoco coinvolgendo un'auto su cui ...Un aereo delleè precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Una bambina di 5 anni è morta in conseguenza dello schianto: secondo quanto si apprende, il velivolo, nella caduta, avrebbe ...TORINO - Sono in corso accertamenti per verificare le cause del tragico incidente che ha coinvolto uno degli aerei delleall'aeroporto di Torino Caselle, causando la morte di una bambina di 5 anni. 'Sulle cause non possiamo dire nulla, tutto va accertato', ha detto Gabriella Viglione, procuratrice di ...

L’aeroporto di Torino rimarrà chiuso fino alle 24 di domani, domenica 17 settembre 2023, a causa dell’incidente aereo accaduto nel pomeriggio di sabato 16 settembre e che ha coinvolto un velivolo ...Le sue parole: "Scrivo dall'aeroporto di Caselle chiuso al traffico aereo causa incidente a una delle Frecce Tricolori costato la vita ad una bimba col fratellino in ospedale in condizioni serie. La ...Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute. Le Frecce Tricolori hanno ...