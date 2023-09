Frecce Tricolori | da oltre 60 anni un simbolo del Paese

Una drammatica fatalità ha scosso oggi l'aeroporto di Torino - Caselle, dove un aereo delleè precipitato, colpendo direttamente un'auto in movimento. A perdere la vita, una bambina di soli 5 anni. Il padre della piccola, un uomo di 48 anni, ha raccontato: "Ho sentito un ...Incidente per un aereo dellea Torino: le foto dello schianto e dei ...Leggi Anche, aereo si schianta sull'aeroporto di Caselle nel Torinese: muore una bimba di 5 anni Leggi Anche Schianto aereo, le possibili cause dell'incidente La storia - Era il ...Un velivolo dellesi schianta al suolo, esplode e coinvolge una famiglia di passaggio in automobile. Una bimba di cinque anni perde la vita, mentre il fratello di dodici anni, insieme alla mamma e al ...

100 anni dell’Aeronautica Militare con l’esibizione delle Frecce Tricolori: come arrivare al luogo dell’evento TorinoToday

Quello che sempre temiamo, oggi è successo. Erano da poco passate le 16 e 30 quando un aereo delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ...In Germania, nel 1988, il Pony 10 si abbatté sulla folla causando 67 vittime. Nel 1973 una collisione a Torvajanica e nel 1974 lo scontro fra due Frecce a Codroipo. Ad aprile è morto Pony 5 ...Torino - «Guarda è parito». Sono le prime parole che un gruppo di persone rivolge verso la pista durante il decollo delle Frecce Tricolori. L'entusiasmo per lo ...