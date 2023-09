Frecce Tricolori | com' è morta la bambina di 5 anni | famiglia sotto-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Ladelladi 5che èa causa dello schianto di un aereo delleè ancora. In particolare il padre viene descritto come molto provato: “Continua a pensare alla, ha detto solo che ha sentito un grosso rumore, di più non ha aggiunto”, ha dichiarato GiovLa Valle, direttore generale della Città della Salute di Torino. I genitori hanno praticamente visto la figlia morire tra le fiamme: stavano cercando di soccorrerla quando l'auto ha preso fuoco. La macchina era stata ribaltata dall'esplosione dell'aereo: i genitori erano riusciti ad uscire con leggere ferite e ustioni e avevano portato in salvo il figlio di 9, ma mentre ...