Frecce Tricolori | aereo si schianta | uccisa una bambina di 5 anni I video

(Di sabato 16 settembre 2023) Tragedia del cielo a Torino dove un velivolo delleè precipitato durante una prova prima di un'esibizione. L', un MB.339, ha preso fuoco esplodendo al momento del contatto con il terreno. Unadi 5che si trovava in auto con la famiglia è morta. Ferito il fratellino, ricoverato in gravi condizioni per le ustioni riportate. Stanno meglio il padre e la madre. Il pilota ha evitato l'impatto lanciandosi con il paracadute poco prima dello schianto. L'ipotesi è che l'abbia avuto problemi per aver incontrato uno stormo di uccelli (tratto da X)

"Ho sentito un boato e la casa ha tremato", è il racconto di Mauro Lo Duca, il primo a raggiungere il luogo in cui un aereo dellesi è schiantato a terra causando la morte di una bambina. Lo Duca risiede a San Francesco al Campo nei pressi di Caselle , Torino . Poco distante dal luogo dell'incidente. "Ho visto i ...

Roma, 16 settembre 2023 – Pony 5 nel gergo delle Frecce Tricolori è il secondo gregario alla destra di Pony 1, il comandante in volo della Pattuglia acrobatica nazionale, onore e ...La giornata di festa da passare con lo sguardo incollato al cielo si trasforma in dramma. Un velivolo delle Frecce Tricolori si schianta al suolo, esplode e coinvolge una famiglia di passaggio ...In virtù del drammatico incidente delle frecce tricolori nel quale una bambina di soli 5 anni ha perso la vita, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il suo cordoglio per quanto avvenuto ...