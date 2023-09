Fratelli D’Italia traccia il bilancio | il ministro Sangiuliano ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Gruppi Parlamentari di, di Camera e Senato, hanno promosso in tutta Italia delle manifestazioni regionali che si terranno il 23 e 24 settembre 2023. Due giorni in cui saranno illustrati i risultati ottenuti dalla prima forza parlamentare nel primo anno del Governo Meloni. Per la Campania è stata scelta la città die la manifestazione si terrà per l’intera durata presso il centro congressi dell’Hotel de la Ville (via Palatucci 20). Gli accrediti si apriranno alle ore 10,30 mentre i lavori avranno inizio alle ore 11,30 di sabato 23 settembre. Dopo la relazione introduttiva del Commissario Regionale e Segretario della Presidenza del Senato, Sen. Antonio Iannone, i panel riguarderanno l’impegno del Governo Meloni per il sud con gli interventi di tutti i Deputati e Senatori campani ...