Francia disumana a Ventimiglia | botte e respingimenti | inferno per i profughi

(Di sabato 16 settembre 2023) «In questo momento in città ci sono circa 500 migranti, ma le presenze rischiano di triplicare nell'arco di una settimana: perché da una parte ci sono gli sbarchi e dall'altra i. È chiaro che con uno scenario del genere si verrebbe a creare una situazione di imbuto». Non usa giri di parole il sindaco leghista di, Flavio Di Muro, per descrivere la situazione «grave» che si vive a, delicata zona di confine tra Italia e. Che pochi giorni fa ha annunciato di voler sigillare la frontiera tra Mentone e la città ligure. «I francesi sono sempre stati duri nei confronti dei migranti. La maggior parte degli agenti della gendarmeria – racconta il direttore della Caritas Christian Papini - è aggressiva non solo con le parole ma anche fisicamente. Due giorni fa una famiglia straniera è ...

Imam di Drancy, alle porte di Parigi, presiede la Conferenza degli imam di. Amico degli ... e l'immigrazione: la Tunisia sta subendo questa situazione che viene dalle frontiere ed è...Perché una prigione è una prigione, che sia quella tremenda edella Libia o quella di ... Ci saranno altre emergenze, perché le frontiere cone Germania di fatto sono difficoltose da ......per non apparire "ancor più". Il giovane presidente Macron, "anche anagraficamente estraneo alla tragedia di Ustica", avrebbe ogni interesse di sollevare "l'onta che pesa sulla". E ......la sistemazione in albergo della prima comitiva di veterani disabili che volevo portare in". Non vedo l'ora di vedere i bambini che giocano felici nei parchi senza più lapaura delle ...

Europei 2023 - LIVE! Italia-Francia, semifinale: in palio la finale con ... Eurosport IT

L'allarme dell'imam: "Rischio Isis sui barconi" ilGiornale.it

Dopo aver raddoppiato militari e gendarmi per blindare il confine con Ventimiglia, la Francia mostra il volto amico. Tutto a un tratto pare che il ...Quella di Hassen Chalghoumi è una figura che attraversa gli steccati politici e religiosi. Imam di Drancy, alle porte di Parigi, presiede la Conferenza degli imam di Francia. Amico degli ebrei, ha ...Roma, 14 set. (Adnkronos) - Il memorandum con la Tunisia “è, come era ampiamente prevedibile, un emerito flop". Così Emma Bonino a FanPage. "Tra l'altro il nostro Paese non è affatto pronto a gestire ...