FOTO – Thuram ricorda di che colore è la città di Milano | «Ancora!»

FOTO - L'Inter è avanti 2-0 sul Milan con un super Thuram. Le ... TUTTO mercato WEB

Inter, show nel derby e vetta: Milan travolto 5-1 Sky Sport

Termina 5-1 per l’Inter il match contro il Milan valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Mkhitaryan con una doppietta, Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Ai ...I nerazzurri volano in testa alla classifica di Serie A, con la doppietta di Mkhitaryan e i gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Guarda le immagini salienti della gara di San Siro. Unico responsabile ...Al 38', su un’azione di contropiede, Thuram si è inventato un gol incredibile ... il secondo più alto in Serie A. – foto Image – (ITALPRESS).