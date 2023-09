FOTO – Sommer entusiasta | «Squadra dominante Grandi tifosi!»

(Di sabato 16 settembre 2023) Yannha perso l’imbattibilità delle prime tre partite stagionali. Nonostante questo lo svizzero esulta su Instagram scrivendo questo sulla vittoria dell’Inter contro il Milan. SUCCESSO – Una vittoria che difficilmente verrà dimenticata nell’ambiente. L’Inter umilia il Milan superando ladi Stefano Pioli con il risultato di 5-1. L’unica nota negativa è l’imbattibilità persa da Yannche chiude a 3 le partite consecutive senza prendere gol. Lo svizzero festeggia comunque su Instagram il suo primo derby di Milano vinto. Il portiere ha scritto: «Performancedella! Continuiamo con questo spirito. Grande supporto da voi tifosi» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Db Milano 26/04/2023 - Coppa Italia / Inter - Juventus / Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Sommer. Abbiamo cambiato 12 giocatori in estate, non è poco, di nuovi stanno giocando solo Sommer e Thuram. Ore 17:59 - Scambio dei gagliardetti tra i capitani Lautaro e Calabria, foto di rito e si parte Ore 17:58 - le formazioni ufficiali Inter (3 - 5 - 2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella. INTER Portiere: Sommer Difensore di destra: DARMIAN. Molti meno dubbi invece per Simone Inzaghi, che davanti a Sommer schiererà Darmian, De Vrij.

Sommer non è il primo calciatore svizzero a disputare un derby. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti. FOTO – Sommer: «Svizzera, non il risultato che speravamo! Tempo di riposo…» Sommer non è felice per il risultato della sua Svizzera contro il Kosovo (2-2). Il nuovo portiere dell'Inter ne ha parlato.