FOTO – Frattesi dopo Inter-Milan | «Ops… Sono gasatissimo!»

(Di sabato 16 settembre 2023)sta certamente vivendo un momento d’oro:la doppietta con la maglia dell’Italia, arriva anche il suo primo gol in nerazzurro. E che gol: il 5-1 nel suo primo derby dio. Al termine della sfida su Instagram il centrocampista si definisce gasatissimo ESUBERANTE – Davideè subentrato a Nicolò Barella nel corso die ha certamente lasciato il segno siglando la rete del definitivo 5-1 nerazzurro. Primo gol ufficiale con l’e per di più nella sua primissima stracittadina: insomma, un bel sogno. Su Instagram l’ex Sassuolo festeggia con tutta l’esuberanza che lo contraddistingue: “GASATISSIMO”. E giustamente.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Il pokerissimo lo ha firmato Davideal 93', reduce già dalla doppietta in nazionale contro ... -Image - ....59 - Scambio dei gagliardetti tra i capitani Lautaro e Calabria,di rito e si parte Ore 17:58 -... Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard; Agoumé, Asllani, Cuadrado,, ......serie A / Inter - Milan /Matteo Papini/Image Sport nella: esultanza gol Henrikh Mkhitaryan L'Inter fa paura: 5 - 1 al Milan e Mkhitaryan risponde con una doppietta ai fan di. ...A Dazn: "Lo vedo molto migliorato, oggi è una certezza a tutto tondo.Ci sono tanti titolari, non riserve". Db Milano 16/02/2022 - Champions League / Inter - Liverpool /Daniele Buffa/Image Sport nella: Giuseppe Marotta L'amministratore delegato dell'...

Vergogna a San Siro, urla e calci per la maglia di Frattesi. Tifosa ... IL GIORNO

FOTO - Frattesi alfiere della rinascita azzurra. A San Siro l'Italia supera l'Ucraina 2-1 TUTTO mercato WEB

Non è la prima volta che Frattesi vince a San Siro contro il Milan con una cinquina: era già successo lo scorso inverno (Milan-Sassuolo 2-5) e anche in quell'occasione il calciatore azzurro era andato ...I nerazzurri hanno dominato la sfida contro i rivali dall'inizio alla fine: in gol anche Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Inutile la rete di Leao ...Doppietta di Mkhitaryan, eurogol di Thuram, rigore di Calhanoglu e gol di Frattesi colorano la stracittadina. Per il Milan solo un lampo di Leao ...