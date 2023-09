FOTO – Darmian versione poeta | gioco di parole per Inter-Milan!

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 settembre 2023) Matteoè uno dei protagonisti del derby-Milan vinto questa sera per 5-1. Per festeggiare, il difensore si è lanciato in un divertentedi– Matteoscherza dopo il 5-1 in-Milan. Citando un famoso film, ovvero “Saturday Night Fever” (“La febbre del sabato sera”), il difensore ha pubblicato questo post su Twitter: “Saturday night five-r“, sottolineando con il suodii cinque gol arrivati questa sera. Saturday night five-r ##forzamilan #derbydellamadonnina #seriea pic.twitter.com/pG9sYExHFi — Matteo(@Official) September 16, 2023 Questo ...