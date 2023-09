Forum dei Giovani | Gioventù Casertana | “Prospettiva Futura farnetica | dimissioni Pignataro e Schiavo sintomo unità tra di noi”

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 16 settembre 2023) Caserta. Chi ha personalità non appartiene alle logiche del branco. Spiace dirlo ma questo concetto non vale per ildeidi Caserta. Non vale – afferma– perché molti membri della maggioranza da gennaio ad oggi si sono sempre e solo piegati alle logiche della loro Presidente e dei loro “padrini” politici che dovrebbero dedicare la propria attenzione a questioni, come il bene della città che amministrano, ben più importanti di futili e piccoli teatrini di chi della politica non conosce neanche l’abc. Fa ridere sentire accuse di immobilismo da chi si è quasi sempre posto in maniera ostica nei nostri confronti, considerandoci probabilmente non meritevoli di uguale rispetto, perché “opposizione”, definizione questa utilizzata più volte in tono dispregiativo da membri di spicco di ...